



Байден: ответом на убийство солдат не станет большая война на Ближнем Востоке

Во вторник, 30 января, президент Джо Байден сообщил журналистам, что принял решение об ответных мерах США на удар беспилотника, в результате которого погибли трое американских военнослужащих и десятки получили ранения в Иордании.



На вопрос корреспондента CNN Арлетт Саенс о том, принял ли он решение о том, как реагировать, Байден ответил: "Да", но отказался предоставить более подробную информацию.



Воскресное нападение на небольшой форпост стало первым случаем гибели американских военнослужащих от вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в Газе. Представители администрации опасались такого исхода с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, поскольку это потребовало бы мощного американского ответа, что, по мнению администрации, может привести к более масштабному конфликту.



Президент вновь заявил, что надеется предотвратить более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, сказав во вторник, когда он готовился к отъезду в южную Флориду для сбора средств: "Я не думаю, что нам нужна более масштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, к чему я стремлюсь".