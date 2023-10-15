



Актуально: реализация права на получение выплат по «Битуах сиуди» во время войны

Наша страна переживает трудные дни, и большинство ее жителей закрыты в своих домах, вблизи от защищенных помещений и текущих новостей. К сожалению, окончания чрезвычайного положения пока не видно. В то же время, потребность больных и инвалидов в получении финансовой помощи во время войны только возрастает, и уж точно не исчезает. Напомним, что большая часть держателей полисов медицинского страхования в Израиле имеют страховку по уходу «Битуах сиуди», которую они оплачивают в составе членских взносов в больничные кассы. Эта страховка дает им возможность получать ежемесячные выплаты по уходу от страховой компании в тех случаях, когда застрахованный ограничен по крайней мере в 3 ежедневных действиях, таких как одевание, купание, контроль недержания, передвижение, вставание с кровати или стула, или когда он страдает снижением когнитивных функций, таким как деменция или болезнь Альцгеймера, что требует помощи другого человека. Теперь возникает вопрос, как можно добиться получения выплат по уходу во время войны, когда большая часть населения находится «под домашним арестом», а большая часть экономики остановлена?



Отвечаем: это возможно, и вы можете продолжить получение выплат по «Битуах сиуди» даже в эти дни! Следует знать, что страховые компании, как и банки, являются важными организациями, которые работают также в чрезвычайные дни и даже удаленно. В период коронавируса многие тоже боялись, что они не получат выплаты по уходу и не смогут их использовать из-за длительного карантина, в котором мы находились, но этого не произошло.



Следующий пример проиллюстрирует, как Владимир, 81 год, диабетик, страдающий падениями, потерей равновесия, головокружениями, гипертонией, недержанием мочи, проблемами со зрением - смог получить деньги даже в условиях чрезвычайной ситуации. Владимир получает 17 часов ухода от Битуах Леуми с 2019 года и имеет страховку «Битуах сиуди», оформленную через больничную кассу «Маккаби». После получения необходимых документов и обращения в адвокатский офис Меиры Зоар, адвокат связалась непосредственно со страховой компанией «Феникс», страхующей членов «Маккаби» и разъяснила, что они обязаны выплачивать деньги по уходу имеющим на это право застрахованным, независимо от чрезвычайной ситуации. Страховая компания «Феникс» согласилась начать выплаты по уходу Владимиру в размере примерно 4600 шекелей в месяц с даты подачи документов. Адвокатский офис Меиры Зоар не отказался от права Владимира на получение дополнительной ретроактивной выплаты за предыдущий период, и после подачи соответствующего судебного иска к страховой компании, Владимир получил одноразовую выплату около 50 000 шекелей, и фиксированную ежемесячную выплату до конца действия полиса.



Почему в условиях чрезвычайной ситуации, которая существует сегодня, важность получения обязательства по оплате от компании по страхованию долгосрочного ухода даже выше, чем это было в период Короны в 2020 году?



Примерно через два месяца, в конце 2023 года, у застрахованных через больничные кассы «Каллит» и «Маккаби» закончится период страхования по уходу в страховых компаниях «Феникс» и «Харель», причем прямо перед этим разразилась война. Адвокатский офис Меиры Зоар хочет обратить ваше внимание на опубликованные контролером по надзору за страховками намерения относительно изменений, которые хотят внести страховые компании в правах застрахованных «Битуах сиуди», которые могут привести к ухудшению условий страхования для тех, кто не успеет реализовать свои права до тех пор. Например, намерение страховых компаний сократить суммы страховых выплат (с сегодняшних 6201 шекеля в месяц до всего лишь 5000 шекелей для тех, кто застраховался до 49 лет, и отменить всякую привязку выплат к индексу цен), продление срока ожидания и даже намерение уйти из этой сферы.



Война, разразившаяся в Израиле, отодвинула эти новости на второй план, но время не стоит на месте, и часы тикают, конец периода страхования по уходу в крупнейших больничных кассах («Клалит» и «Маккаби») приближается к концу. В конце года застрахованные могут оказаться в неприятной ситуации, даже не заметив этого из-за войны. Вот почему вы не должны ждать наступления спокойных дней, когда дело касается реализации ваших важных прав, поскольку проблемы могут настичь вас очень скоро.



Пример Игоря, клиента адвокатского офиса Меиры Зоар, 83 лет, проиллюстрирует сказанное. Игорь, член больничной кассы «Каллит», страдает заболеванием почек, сердечной недостаточностью, головокружением, нарушением равновесия, недержанием мочи, увеличением простаты. Более 4 лет он получает часы помощи от Битуах Леуми, первое время имел право на 10 часов помощи, а после подачи иска об ухудшении состояния здоровья, который адвокатский офис Меиры Зоар помог ему подать в службу Национального страхования, часы помощи Игоря были увеличены до 21. Одновременно было подано письменное заявление от имени Игоря в страховую компанию «Харель», которая на протяжении многих лет страхует членов больничной кассы «Клалит» коллективной медицинской страховкой. После подачи правильных документов по иску, «Харель» признал Игоря имеющим право на выплаты по уходу в размере примерно 6172 шекелей в месяц, но только на ближайшие 6 месяцев. В связи коротким сроком выплат, адвокат Меира Зоар подала судебный иск против «Харель», утверждая, что Игорь имеет право на выплату пособий и за прошлые годы (3 года, предшествовавшие подаче заявления), а также право на получение денег регулярно и без изменений, это связано с его необратимым состоянием, улучшения которого в его возрасте не предвидится. После подачи претензии, со страховой компанией была достигнута договоренность, согласно которой Игорь получил единовременную сумму за прошедший период в размере 150 000 шекелей, а также письменное обязательство страховой компании выплачивать постоянную сумму денег Игорю в размере примерно 6 172 шекелей до конца периода страхования без проверок и дополнительных требований. Это обязательство сохраняет и защищает права Игоря, которому не грозит прекращение выплаты пособий в 2024 году, если и когда сменится страховщик, или, не дай Бог, условия страхования по уходу станут хуже или страховка будет аннулирована.



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Важный вывод: даже дни войны не мешают добиться получения выплат по уходу для тех, кто имеет на них право. Напротив: ситуация в наши дни требует больше, чем когда-либо, осуществления выплат больным в состоянии «сиуди», а страховые компании, как и Банк Израиля, являются важным учреждениями, которые работают даже в чрезвычайных ситуациях, и особенно в дни, когда застрахованному так необходимы выплаты по «Битуах сиуди».



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