Новости » События в Украине
В Одессе дрон влетел в жилой дом: подробности и видео
29.12.2023 07:28 Алина Груднева

В Одессе дрон влетел в жилой дом: подробности и видео

В ночь на 29 декабря в ходе комбинированной атаки на Украину в Одессе было зафиксировано попадание ударного дрона в жилой многоэтажный дом.

По данным местных властей, на месте происшествия вспыхнул пожар, но он был оперативно ликвидирован.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В результате очередной вражеской атаки повреждена одна из многоэтажек. Пожар был оперативно ликвидирован", - сказано в сообщении.

Уточняется, что утром жильцы поврежденного дома смогут обратиться в оперативный штаб по поводу получения помощи.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы