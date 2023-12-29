В Одессе дрон влетел в жилой дом: подробности и видео
В ночь на 29 декабря в ходе комбинированной атаки на Украину в Одессе было зафиксировано попадание ударного дрона в жилой многоэтажный дом.
По данным местных властей, на месте происшествия вспыхнул пожар, но он был оперативно ликвидирован.
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"В результате очередной вражеской атаки повреждена одна из многоэтажек. Пожар был оперативно ликвидирован", - сказано в сообщении.
Уточняется, что утром жильцы поврежденного дома смогут обратиться в оперативный штаб по поводу получения помощи.