



В Одессе дрон влетел в жилой дом: подробности и видео

В ночь на 29 декабря в ходе комбинированной атаки на Украину в Одессе было зафиксировано попадание ударного дрона в жилой многоэтажный дом.



По данным местных властей, на месте происшествия вспыхнул пожар, но он был оперативно ликвидирован.



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"В результате очередной вражеской атаки повреждена одна из многоэтажек. Пожар был оперативно ликвидирован", - сказано в сообщении.



Уточняется, что утром жильцы поврежденного дома смогут обратиться в оперативный штаб по поводу получения помощи.