



Счет на миллионы: стало известно, сколько РФ потратила на удар по Украине

Во вторник, 2 января, на массированный комбинированный удар по Украине Россия потратила порядка 620 миллионов долларов.



Такой подсчет обнародовала газета Forbes, опираясь на стоимость каждой ракеты и дронов, выпущенных по стране.



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Уточняется, что Х-101 стоит 13 млн долларов, "Калибр" - 6,5 млн, "Искандер" - 3 млн, "Оникс" - 1,25 млн, Х-22 - 1 млн, "Точка-У" – 0,3 млн, Х-55 – 2 млн, Х-555 – 4 млн, Х-47 "Кинжал" – 15 млн и Shahed-136 – 50 тысяч.



По словам журналистов, на смертоносные обстрелы, совершенные 29 декабря, Россия потратила 1,27 млрд долларов.

