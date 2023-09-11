



Разведка показала уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко"

Главное управление разведки МОУ поделилось документальными кадрами спецоперации на газодобывающих платформах в Черном море.



Зафиксирован путь разведчиков-спецназовцев по штормовой акватории на резиновых лодках, зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора, столкновение с вражеской авиацией.



Кроме этого, - эвакуация "Конана" - воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.



Напомним, 11 сентября Украина вернула контроль над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море. Россия захватила их еще в 2015 году, а с начала полномасштабного вторжения применяла в военных целях.

