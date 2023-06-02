



Пригожин заявил о выводе 99% ЧВК из Бахмута. Минобороны заминировало пути выхода

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отчитался о фактически полном выводе наемников из захваченного Бахмута Донецкой области Украины. В опубликованном в Telegram-канале аудиосообщении он утверждает, что пути отхода из Бахмута были заминированы российскими военными.



“На 2 июня практически все, 99% подразделений ЧВК "Вагнер", покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Со стороны ВСУ на сегодняшних день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако сюрпризы нас ждали с другой стороны. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида – заряда от так называемых “Змей Горынычей” (установка разминирования УР-77 “Метеорит” ), – рассказал Пригожин.



“Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК “Вагнер”, хотя колоннами мы не ходим”, – добавил он.



По его словам, все отходившие с позиций наемники живы, а факт минирования задокументирован правоохранительными органами, ведется проверка. При этом военное следствие не сообщало о подобных происшествиях.



Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в четверг сообщил, что на Бахмутском направлении в последние несколько дней наблюдается затишье, движение на флангах приостановлено. Замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что под контролем ВСУ остаются юго-западные окрестности Бахмута.



Пригожин объявил о выходе ЧВК “Вагнер” из Бахмута 25 мая. Он обещал перебазировать наемников в тыловые лагеря до 1 июня и передать позиции регулярной армии.