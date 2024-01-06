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Польских фермеров обещали удовлетворить
06.01.2024 20:35 MIGnews.com

Польских фермеров обещали удовлетворить

Польские СМИ сообщают о подписание соглашения между фермерами и министерством сельского хозяйства и развития села Польши о разблокировке КПП Медика-Шегини на украинско-польской границе.

Сообщается, что польские фермеры прекратили забастовку и в 20.00 по местному времени разблокируют пункт пропуска. Согласно соглашению, блокирование пункта пропуска в Медике должно быть приостановлено, но до какого времени - не указано.
 
Министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования фермеров. Речь идет о субсидиях на кукурузу в размере одного миллиона злотых, увеличении кредитования на 2,5 млрд злотых и сохранении размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

 

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