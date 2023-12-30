



По итогам вчерашней атаки России на Украину погибло 30 мирных граждан

С начала полномасштабного вторжения в Украину пятничная атака России была самой массированной.



В результате агрессии России вчера было убито 30 украинских мирных граждан и множество людей было ранено.



По украинским данным пострадали здания школы, роддома, жилые дома и торговые ряды.



По оценкам украинских военных, Россия запустила по Украине 158 ракет и беспилотников, и 114 из них были уничтожены.



Представитель ВВС Юрий Игнат сообщил агентству AFP, что это было “рекордное количество” ракет и “самая массированная ракетная атака” за всю войну, не считая первых дней постоянных бомбардировок.



