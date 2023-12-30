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По итогам вчерашней атаки России на Украину погибло 30 мирных граждан
30.12.2023 08:29 MIGnews.com

По итогам вчерашней атаки России на Украину погибло 30 мирных граждан

С начала полномасштабного вторжения в Украину пятничная атака России была самой массированной.

В результате агрессии России вчера было убито 30 украинских мирных граждан и множество людей было ранено.

По украинским данным пострадали здания школы, роддома, жилые дома и торговые ряды.

По оценкам украинских военных, Россия запустила по Украине 158 ракет и беспилотников, и 114 из них были уничтожены.

Представитель ВВС Юрий Игнат сообщил агентству AFP, что это было “рекордное количество” ракет и “самая массированная ракетная атака” за всю войну, не считая первых дней постоянных бомбардировок.

 

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