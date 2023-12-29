



РФ нанесла по Украине самый массированый удар: 158 ракет и "шахедов". Все детали

Вечернюю атаку "шахедами" 28 декабря с полуночи 29-го сменила массированная ракетная атака по всей Украине. Войска РФ вели обстрел из стратегической авиации. Взрывы звучали в Киеве, Днепре, Харькове, Львове. Известно о попадании в жилые дома, больницу, ТРЦ, лицей, метро, которое служит не только как общественный транспорт, но и как бомбоубежище… К сожалению, есть погибшие и раненые. В Воздушных силах ВСУ эту атаку назвали самой массированной за время полномасштабной войны.



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В пятницу, 29 декабря, ВС РФ осуществили массированную атаку Украины с воздуха. По данным пресс-службы Воздушных сил ВСУ, из 158 воздушных целей перехвачены и уничтожены 114.



"Ночью 29 декабря враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - сообщили в ВС ВСУ, уточнив, что атака была комбинированной. Изначально россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. Всего было зафиксировано 36 БПЛА. Ночью, около 3:00 они подняли в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 18 самолетов утром запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.



Около 05:00 в Курской области поднялись в воздух бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей Украины. По Харькову россияне ударили зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом было выпущено не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ.



"В 06.30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Также с самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59. По предварительным результатам противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 114 воздушных целей: 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - сообщили военные.







Коротко о главном:

В Днепре попадание в роддом и торговый центр. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре - погибли.

В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением. В городе более 20 "прилетов". Один человек погиб, а 11 получили ранения. Повреждены медучреждения, склады, гражданские предприятия.

Во Львове есть погибший, восемь раненых. Есть "прилет" по жилому дому. Повреждены другие дома, а также детский садик и школы.

В Киеве повреждено здание станции метро "Лукьяновская" и жилые дома в нескольких районах. 18 пострадавших, два человека погибли.

В Одессе попадание в жилой дом. 15 человек получили ранения, среди них двое детей - 6 и 8 лет. Двое раненых в тяжелом состоянии

В Запорожье есть 10 пострадавших. Под завалами одной из построек остаются люди.

В Конотопе тоже ракетный удар. Трое травмированных.

Зафиксированы также повреждения во Львовской, Запорожской и Киевской областях.

Последствия атаки по городам



КИЕВ



В Киеве всего по последним данным в результате атаки пострадали 18 человек, а еще 2 погибли.

По данным КГВА, для удара враг применил "Шахеды", крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с Миг-31К. В столице воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов.

Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами ПВО над Киевом было сбито более 30 воздушных целей.

В результате атаки повреждено здание станции метро "Лукьяновская", ее временно закрывали, но она уже возобновила работу

Остальные последствия по районам Киева таковы:

В Подольском районе:

- возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.

В Святошинском р-не:

- зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;

- возгорание трех автомобилей. Оба пожара ликвидированы.

В Шевченковском р-не:

- возгорание в недостроенном бизнес-центре;

- повреждение жилого дома;

- возгорание на территории гаражей (ликвидировано);

- пожар на территории складских помещений;

- на территории нежилой застройке.

В Дарницком р-не:

- повреждение жилого многоэтажного дома;

- одного частного дома.

Под завалами в Подольском районе ищут 10 человек

По данным КГВА, в результате ракетного удара по Киеву в Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м.2. производится поиск пострадавших.

Предварительно под завалами находятся 10 человек. Работают спасатели.

Позже в Киеве уточнили, что погибло 2 человека, а по меньшей мере 28 пострадали

Из них 25 человек госпитализировали в медучреждения города. Трем - медики оказали помощь на месте.



Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек. Поисково-спасательная операция там еще продолжается.



ЛЬВОВ



После прилетов "Шахедов" по Львову были нанесены ракетные удары. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. 1 человек погиб, 9 ранены. Также пострадали строения детских садов и школа.







К 10:40 стало известно, что число пострадавших из-за ракетного удара возросло до 15. Четверо из них госпитализировали. По состоянию на этот час известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей.





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ДНЕПР



В Днепропетровской области враг попал по торговому центру. Погибли 5 и травмированы более 20 человек, среди них ребенок. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.



Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал утро для области трагическим и отметил, что в Днепре есть "прилет" по торговому центру. Возник пожар.



Кроме того, в городе повреждены частный дом, шестиэтажное здание, роддом.







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ОДЕССА

После ночной атаки дронами утром россияне также нанесли по Одессе ракетный удар.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг попал в жилые дома мирных жителей. Три человека погибли. 22 человека получили ранения, среди них двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. Всего в больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи, продолжают лечение дома.



На месте работают все соответствующие службы. Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут меняться.

Что касается ночной атаки ударными беспилотниками, то в Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. При этом в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали. Также силы ПВО сбили в регионе 10 "Шахедов".





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ХАРЬКОВ



Российские оккупанты нанесли более 20 ударов по Харькову, предварительно - ракетами С-300.



По информации главы ОВА Олега Синегубова, в результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия.

В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты.

Во время вражеских обстрелов также был поврежден автомобиль скорой помощи.

В результате ударов в Харькове 1 человек погиб - мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения.



ЗАПОРОЖЬЕ

Также враг совершил массовую атаку на Запорожье. В результате ракетных обстрелов погибли по меньшей мере 2 человека. Еще 10 человек пострадали.

В настоящее время известно, что повреждено одно из местных предприятий, разрушены частный дом и выбиты окна в 19-ти многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском заведении. Кроме того, повреждения получили около 20 гаражей, автозаправочная станция и здание гостиницы.



