



ISW: возвращение Украиной Крыма обезопасит ряд городов

Возвращение Украиной Крыма и временно оккупированных Россией территорий обезопасит три города на юге страны.



Такое мнение выразили в американском Институте изучения войны.



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По словам аналитиков, в безопасности будут Херсон, Николаев и Одесса. Они также считают, что угроза для Мелитополя также значительно снизится.



Более того, возвращение Крыма значительно снизит оборонные расходы и уменьшит военные задачи. В ISW добавили, что в обратном случае Украине придется продолжит тратить большие средства на оборону.



Более того, возвращение Крыма значительно снизит риск того, что РФ осуществит десантную операцию на юго-западном побережье Украины и уменьшит угрозу российских ракетных ударов по кораблям.