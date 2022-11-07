



Губернатор Приморского края ответил на письмо разгромленных морпехов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал положение, сложившееся в Павловке, где, по многочисленным сообщениям "военкоров" с большими потерями было остановлено контрнаступление ВС РФ.



Кожемяко сообщил в своём Telegram-канале, что он со своими представителями связался с командирами российских морпехов на передовой, которые участвуют в спецоперации с самого её начала и которых знают лично.



Они подтвердили, что наступление ВС РФ "жёсткое", не без потерь, однако далеко не таких, о которых сообщают СМИ.



"Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая:

"Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие".



Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!" — сказал Кожемяко.



Глава Приморья подчеркнул, что российские военные продемонстрировали под Павловкой истинный героизм и мужество, нанеся врагу значительный урон.

Кожемяко добавил, что он направил в военную прокуратуру материалы, касающиеся указанных событий, поскольку любые публикации в соцсетях в текущих условиях нуждаются в проверке.



