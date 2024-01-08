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Бойцам ВСУ рассылают вредоносный софт – зазывают в 3-ю ОШБр и ЦАХАЛ | Фото: pixabay.com
08.01.2024 15:36 Mignews.ua

Бойцам ВСУ рассылают вредоносный софт – зазывают в 3-ю ОШБр и ЦАХАЛ

Хакеры добрались до Вооруженных сил Украины – они рассылают военнослужащим ВСУ сообщения с вредоносным программным обеспечением под видом рекрутинга в 3-ю ОШБр и израильский ЦАХАЛ.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, приняла меры по серии кибератак, в ходе которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal военнослужащим ВСУ сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ)", – говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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"...Сообщения злоумышленников содержат файлы-архивы, запуск содержимого которых приведет к заражению компьютера вредоносными программами REMCOSRAT и REVERSESSH. При этом, названия и содержание архивов злоумышленники пытаются сделать интересными для военных – "опрос пленного", "геолокации", "команды кодирования", "позывные" и т.д."", – рассказали Госспецсвязи, уточнив, что подозрительную активность обнаружили специалисты американо-японской компании Trendmicro в конце декабря 2023 года и сообщили об этом CERT-UA. 

В случае выявления подозрительной активности на компьютерах и в информационно-коммуникационных системах ВСУ специалистов просят безотлагательно информировать об этом Центр кибербезопасности ИТС.

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