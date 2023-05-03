



США продлили срок действия визы для палестинцев

В США решили продлить срок действия визы для палестинских путешественников с трех до пяти лет.



О соответствующем решении объявил 3 мая Государственный департамент.



Таким образом, визы в США будут действительны по времени столько же, сколько и внутренний паспорт палестинцев.



Жителям ПА, у которых есть деловая виза B1 или туристическая B2, по-прежнему будет разрешено оставаться в США только в течение трех месяцев за один раз, однако они смогут выезжать и въезжать в США на такой же срок в течение пятилетнего срока. Решение не имеет обратной силы.



"Увеличение срока действия до пяти лет отражает стремление США содействовать палестинским туристическим, образовательным и деловым поездкам. Это даст палестинцам больше возможностей для воссоединения с членами семьи в США и для поездок на учебу. Это также откроет новые возможности для двустороннего экономического сотрудничества", — сказано в сообщении Управления по делам ПА в США.