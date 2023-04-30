



Самый роскошный круизный лайнер в мире теперь плавает из порта Хайфы

В конце прошлой недели в Израиль впервые прибыл роскошный корабль MSC MUSICA. Этот круизный лайнер является самым большим из когда-либо отплывавших из Израиля и способен вместить около 3 200 человек.



Вчера на корабле прибыли около 2 000 туристов из-за рубежа, а также команда корабля, в которую входят около 1 000 человек. В Хайфе на борт поднялись около 1 000 израильтян. Лайнер отправился в 7-дневный круиз по популярным местам Средиземноморского бассейна.



MSC MUSICA будет еженедельно выходить из порта Хайфы, и каждый четверг до начала ноября будет осуществляться круизы, маршрут которых пройдет через Лимассол на Кипре, Миконос, Пирей и Санторини в Греции, Кушадасы в Турции и обратно в порт Хайфы. В отличие от других круизных компаний, MSC позволяет забирать/высаживать новых пассажиров в любом месте остановки, так что можно, например, сесть в Израиле, высадиться на одном из греческих островов и вернуться рейсом и наоборот.



У MSC MUSICA - 16 этажей и 1 275 номеров, изысканные рестораны итальянской кухни, бесплатный буфет, открытый почти весь день, а также 15 баров и лунжей. Кроме того, пассажирам будут доступны ультрасовременные игровые площадки для детей всех возрастов, бассейны, спа, казино, тренажерный зал, танцевальные клубы, кинотеатр, спортивные площадки для тенниса, баскетбола и футбола и даже 240-метровая беговая дорожка.



По случаю начала работы в Израиле компания добавила несколько изменений для израильской аудитории, таких как развлекательные программы, стендап-шоу израильских комиков, меню и ежедневные программы на иврите. В состав экипажа включены израильтяне.



На этом корабле стоимость недельного круиза начинается от 450 долларов на человека во внутреннем номере (без окна), 750 долларов в номере с видовым окном (не открывается) и 1100 долларов на человека в люксе с отдельным балконом, выходящим на море. Следует отметить, что к началу лета круиз практически полностью забронирован.

