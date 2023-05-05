



Самые популярные туристические направления в мире на лето

Предстоящий летний туристический сезон может стать одним из самых загруженных в истории в связи с возвращением интереса к путешествиям после пика пандемии коронавируса.



Поскольку большинство туристов бронируют поездки за несколько месяцев до выезда, туристические эксперты из страховой компании Squaremouth уже смогли составить список самых популярных туристических направлений в мире этим летом, пишет Travel Off Path.



Также они очертили основные туристические тенденции в 2023 году. В частности, в этом сезоне продолжили расти расходы на путешествия. В среднем туристы тратят этим летом на поездки 9 333 доллара, что почти на 7% выше, чем в 2022 году, и на 27% выше, чем в 2021 году.



В то же время, на в этом сезоне стало больше пожилых туристов. Если в 2021 году из-за того, что старшие люди подвергались более высокому риску осложнений со здоровьем из-за коронавируса, такие туристы составляли лишь 29% путешественников. В прошлом году этот показатель увеличился до 33%, а сейчас – до 40%.



Кроме того, в этом году в мире стало гораздо больше туристов, которые предпочитают провести отпуск за границей.



Хотя исследование было проведено среди американских туристов, все же эти тенденции актуальны по всему миру. Кроме того, это дает представление туристам из других стран, где будет ожидаться наибольший ажиотаж.



Топ-10 самых популярных туристических направлений в мире летом 2023



1. Италия.

2. Канада.

3. Великобритания.

4. Франция.

5. Греция.

6. Мексика.

7. Исландия.

8. Германия.

9. Ирландия.

10. Норвегия

