



Новый закон: В Таиланде туристов начали штрафовать и сажать в тюрьму

Туристы, желающие отбить часть средств на поездку за счет доставки местным экспатам привычной пищи, могут получить серьезный штраф или и тюремное заключение, а как минимум конфискацию привезенного имущества. В Таиланде туристов начали штрафовать и сажать в тюрьму по новому закон. Речь идет о запрете на ввоз в Таиланд пищевой продукции без фито-санитарного сертификата.



Нельзя ввозить фрукты, мясо, сыр и растительное сырье, включая семена растений. Проблема заключается в том, что уже много лет для туристов доставка привычных продуктов местным экспатам стала своего рода бизнесом. Многие давно живущие на территории Таиланда экспаты просят привезти что-то вредное и вкусненькое, и туристы чего только не везут с собой! Даже котлеты! Продукты из Европы в Таиланде стоят довольно дорого и часто становятся валютой в сообществах соотечественников. Появился даже "курс гречки".



“Запрещено ввозить любую еде, не важно с какими целями”, – заявил министр сельского хозяйства Таиланда Рапипхат Чантарасривонг. “Многие тайцы возвращаются на родину, а туристы приезжают отдыхать. Они привозят с собой разные фрукты, такие как хурма и виноград, которые дешевле, чем в Таиланде. Мы хотели бы предупредить, что такое поведение является нарушением закона, даже если оно непреднамеренно”.



По словам мигистра, в случае нарушения виновникам помимо тюремного заключения на год и штрафа в размере в размере 20 тысяч бат (около 600 долларов) грозит конфискация и уничтожение спорного имущества, то есть ввезенных продуктов.