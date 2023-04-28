



Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест

Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест во время весеннего сезона. Это вызвало беспокойство, что альпинистам и туристам придется стоять в очередях в так называемой зоне смерти – на высоте более 8 километров, где кислорода недостаточно для функционирования организма, пишет Reuters.



Именно очереди и большое количество неопытных альпинистов стали основной причиной гибели 9 человек в мае 2019 года – наиболее смертоносном сезоне за многие годы. Непал продолжает выдавать разрешения до конца апреля, чтобы в мае, когда погода была наиболее благоприятной, люди могли подняться на Эверест. В настоящее время уже выдали 463 разрешения.



"Проблемы с большим количеством альпинистов на горе будут заключаться в потенциальных пробках на маршруте восхождения, особенно если погодные окна будут редки", - сказал Гаррет Мэдисон из американской компании Madison Mountaineering.



Непал, где расположены 8 из 14 самых высоких гор мира, часто подвергается критике со стороны западных альпинистов из-за того, что любой, кто сможет заплатить $11 тысяч, получит разрешение подняться на Эверест. Поэтому на гору попадают неопытные люди. В этом году больше разрешений получили китайцы, американцы и индийцы. Такие платные разрешения являются важным элементом наполнения бюджета Непала, где в сфере туризма работают около 500 тысяч человек. Каждый турист для восхождения на гору платит минимум $26 тысяч за разрешение, топливо, еду, инструкторов, гидов и т.д.





