



На Бали хотят ввести квоты для туристов и обязать их заявлять о поездке за год

Губернатор острова Бали Ваян Костер предложил ввести систему квот для иностранных туристов, сообщает сайт detikNews.



“Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим количество туристов, внедрив систему квот”, – заявил губернатор.



Костер отметил, что на Бали участились случаи правонарушений, совершаемых иностранцами. По его словам, только с начала 2023 года Индонезия депортировала 101 туриста.



По мнению губернатора, туристов надо обязать регистрироваться на въезд за год до запланированной поездки. Костер также добавил, что власти острова намерены согласовать новые правила с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами.



В марте 2023 года стало известно, что власти острова Бали обратились к правительству Индонезии с просьбой отменить возможность получения виз по прибытии для граждан России и Украины. Губернатор Ваян Костер мотивировал эту просьбу тем, что на острове участились случаи нарушения миграционного законодательства – жители России и Украины приезжали в страну как туристы, а затем устраивались там на работу.