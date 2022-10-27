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Изменения в обслуживании международных рейсов в Израиле
27.10.2022 09:53 Аркадий Бочаровский

Изменения в обслуживании международных рейсов в Израиле

Обслуживание международных рейсов в Израиле будет переведено завтр, в пятницу  28 октября  с 18:00 до 01:20 утра из Терминала 3 в Терминал 1.

Управление гражданской авиации заявило: "В рамках улучшения обслуживания мы проводим работы по техническому усовершенствованию  системы сортировки, поэтому проход пассажиров на вылет будет осуществляться в Терминале 1".

"Пассажиры международных рейсов будут проходить процесс вылетающего пассажира - проверку на безопасность, регистрацию и пограничный контроль в Терминале . После этого пассажиры отправятся в Duty-Free в Терминале 3".

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