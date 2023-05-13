



Французская компания собирается запустить в стратосферу капсулу с туристами

Французская компания Zephalto в 2024 году собирается запустить туристов в стратосферу на расстояние до 25 км от Земли. На борту будут подавать блюда от мишленовских шефов, сообщает CNN .



Zephalto – это предприятие по космическому туризму. Его основал бывший авиадиспетчер Винсент Фарре д'Астьес. Компания уже продает билеты с предварительным бронированием на будущие полеты в герметичной капсуле под названием Celeste. Капсула будет прикреплена к аэростату и поднимется на высоту 25 км, что позволит гостям полюбоваться Землей.



Эти капсулы не попадут в суборбитальное пространство, но все равно будут летать значительно выше среднего коммерческого самолета и без потери гравитации и сопутствующего ощущения невесомости.



В капсуле будет доступно меню из мишленовского ресторана. Кто будет шеф-поварами – пока неизвестно.



Интерьер герметичной капсулы сейчас разрабатывает французский дизайнер Жозеф Диран.



Билеты с предварительным бронированием стоят 10 тысяч евро. В общей сложности поездка на Celeste будет стоить 120 тысяч евро . Полеты будут открыты для людей всех возрастов, никакой предварительной подготовки не требуется. Первые вылеты будут из Франции.



В Zephalto каналу CNN Travel сообщили, что места на борту первых рейсов с конца 2024 по середину 2025-го уже заняты, теперь продают места для предварительного бронирования на середину 2025 года и дальше. Компания обещает за 90 минут поднять шестерых пассажиров и двух пилотов на максимальную высоту со скоростью четыре метра в секунду, а затем капсула будет путешествовать по Земле в течение трех часов.



