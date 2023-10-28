



Чрезвычайные инструкции в аэропорту Бейрута: американцев просят покинуть Ливан

Администрация аэропорта Бейрута выпустила инструкции по чрезвычайным ситуациям на фоне нарастающей в Ливане напряженности из-за возможности вступления "Хизбаллы" в войну против Израиля.



Министр труда и транспорта Ливана пояснил, что директива адресована авиакомпаниям и наземным службам в качестве "меры предосторожности" в рамках плана действий в чрезвычайной ситуации. Аэропорт Бейрута пока что продолжает работать в штатном режиме.



На фоне этого, пока являются доступными коммерческие рейсы, Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ливан. По данным посольства США в Бейруте, граждане должны запастись планом действий на случай "кризисных ситуаций", поскольку нет гарантий того, что американское правительство сможет в таком случае провести экстренную эвакуацию.