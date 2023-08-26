



Авиакомпания решила взвешивать пассажиров перед посадкой на борт

Южнокорейская авиакомпания Korean Air ошеломила клиентов новостью о том, что всех пассажиров перед посадкой на борт будут принудительно взвешивать.



По данным The Sun, такие правила вводятся "из соображений безопасности".



Ожидается, что вес путешественников, вылетающих из двух крупнейших аэропортов Сеула, будет фиксироваться при регистрации.



"Пассажирам Korean Air будет предложено встать на весы вместе со своей ручной кладью. Это не означает, что пассажирам с избыточным весом придется платить больше", - сказал представитель авиакомпании.