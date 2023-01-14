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Аэропорт Порту будет принимать израильские рейсы
14.01.2023 11:33 Ольга Белозерова

Аэропорт Порту будет принимать израильские рейсы

Президент Turismo do Porto e Norte de Portugal Луис Педро Мартинс рассказал, что аэропорт имени Франсишку Са Карнейро в Порту начнет принимать израильские рейсы с марта.

Об этом сообщает The Portugal News.

"Сегодня мы уверены, что с марта израильская авиакомпания Sun d’Or будет летать два раза в неделю в аэропорт Франсишку Са Карнейро", - заявил Мартинс. 

Sun d’Or ("Сан Дор") - это чартерная авиакомпания, дочерняя компания "Эль-Аль". Большинство авиалиний компании "Сан Дор" осуществляются между Тель-Авивом и европейскими странами.

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