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Звездное шоу: фото "фейерверка" в космосе на Новый год
03.01.2024 03:34 Алина Груднева

Звездное шоу: фото "фейерверка" в космосе на Новый год

В открытом космосе на Новый год было зафиксировано явление classical nova. 

Этот завораживающий момент опубликован на странице NASA в Instagram.
 
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Уточняется, что речь идет о термоядерном взрыве на поверхности белой карликовой звезды. По данным NASA, classical nova можно считать "мини сверхновой".
 
"Подобная фейерверку вспышка виднеется на фоне черного космоса. От ярко-белого центра вспышки исходят остроконечные оранжевые лучи. Дымчатое облако голубого цвета наполняет большую часть сверхновой, а фиолетовый спрей окаймляет нижнюю правую кромку вспышки", - сказано в сообщении.

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