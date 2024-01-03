Звездное шоу: фото "фейерверка" в космосе на Новый год
В открытом космосе на Новый год было зафиксировано явление classical nova.
Этот завораживающий момент опубликован на странице NASA в Instagram.
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Уточняется, что речь идет о термоядерном взрыве на поверхности белой карликовой звезды. По данным NASA, classical nova можно считать "мини сверхновой".
"Подобная фейерверку вспышка виднеется на фоне черного космоса. От ярко-белого центра вспышки исходят остроконечные оранжевые лучи. Дымчатое облако голубого цвета наполняет большую часть сверхновой, а фиолетовый спрей окаймляет нижнюю правую кромку вспышки", - сказано в сообщении.