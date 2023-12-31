Зонд NASA впервые "потрогает" Солнце
Зонд NASA Parker Solar Probe в следующем году попытается "потрогать" Солнце.
По данным BBC, ожидается, что миссия состоится 24 декабря.
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"Это будет грандиозным достижением для всего человечества — таким же, как высадка на Луну в 1969 году", - отметил ученый из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.
В рамках миссии зонд будет собирать данные о внешней атмосфере Солнца, что позволит исследователям лучше прогнозировать поведение светила и космическую погоду.
Когда аппарат "прикоснется" к Солнцу, ему предстоит перенести температуру 1400 C°. Высокую температуру ему позволит выдержать оболочка из углепластика.