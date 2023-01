Зомби-инфекция The Last of Us реальна: грибы могут пожирать насекомых изнутри

Паразит из сериала The Last of Us, превращающий жертв в зомби, на самом деле основан на реальной группе грибов, которые растут в теле своего хозяина после заражения и могут контролировать его поведение. К сожалению, эксперты сочли идею о том, что аналогичный грибок может эволюционировать, чтобы заражать людей, “не слишком надуманной”.



Речь идет о Ophiocordyceps, который заражает муравьев-древоточцев. Грибок вынуждает зараженного муравья идти к верхушке растения и сжимать ее челюстями “мертвой хваткой”, пока он не умрет. Затем грибок прорастает через экзоскелет своей жертвы и выбрасывают споры вниз, чтобы заразить как можно больше насекомых.



Одним из таких грибов является Entomophthora Muscae, который заражает самок комнатных мух и использует труп своей жертвы, чтобы привлечь самцов для спаривания с ней для максимального распространения своих спор. Причем, чем дольше самка-хозяин мертва, тем более она привлекательна для самцов мух.



Два других паразитических гриба были обнаружены учеными из Музея естественной истории Дании и Копенгагенского университета в 2020 году.

Strongwellsea acerosa и Strongwellsea tigrinae буквально прогрызают взрослых мух, проделывая в их брюшках огромную дыру, а затем пожирают их изнутри.

Но зияющая рана не убивает муху сразу, поэтому грибы пропустят через нее споры, чтобы заразить как можно больше насекомых, пока ее хозяин еще жив.

Исследователи полагают, что мухи выживают благодаря сильнодействующим, похожим на наркотики химическим веществам, выделяемым грибами, которые также защищают рану от попадания других микроорганизмов.



Другой род, Massospora , использует цикад так же, как виды Strongwellsea используют мух. Инфекция погружает насекомое в зомби-подобное состояние, и грибок начинает поедать его внутренности, заменяя их спорами. Пока это происходит, паразит может манипулировать самцом цикады, чтобы привлечь других цикад и заразить их спорами. Massopora содержит аналогичные химические вещества, содержащиеся в галлюциногенных грибах, псилоцибин, а также амфетамин.



“Это делает не слишком надуманной идею грибкового заболевания, “перескакивающего” с одного вида, в данном случае насекомых, на людей”, – говорит доктор Хенрик де Файн Лихт, профессор Копенгагенского университета. “Большинство новых болезней возникают в результате перемещения патогенных организмов из других видов, так что идея убедительна”.



Но хотя болезнь может передаваться от человека к человеку, для этого, вероятно, потребуются миллионы лет эволюции.



“Способность паразитов поведенчески манипулировать своим хозяином развилась и была отлажена в течение миллионов лет совместной эволюции с их насекомыми-хозяевами, поэтому вероятность того, что эти грибы внезапно смогут не только заразить что-то столь же отличное от насекомого, как человек, и поддерживать способность манипулировать поведением буквально не существует”.



Соавторы The Last of Us Нил Дракманн и Крейг Мазин заявили, что их грибок на самом деле основан именно на Ophiocordyceps, который заражает муравьев-древоточцев.