



Заткнули рот: экс-охотник Пентагона за НЛО потребовал раскрыть "сенсацию"

Уволенный в 2023 году с должности главного охотника за НЛО в Пентагоне, бывший руководитель Управления по расследованию аномальных явлений Министерства обороны США Шон Киркпатрик сделал сенсационное заявление относительно открытий, сделанных им во время работы.



По данным The Sun, он потребовал обнародовать целый ряд засекреченных файлов, чтобы люди могли по-настоящему увидеть, что происходит вне досягаемости их знаний на самом деле.



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По словам физика, его боссы в Пентагоне неоднократно мешали ему выносить правду на публику, несмотря на то, что у него были доказательства, подтверждающие его выводы. Для него было "разочарованием" то, что руководство не знало, как правильно донести информацию об исследованиях людям. Киркпатрик опасается, что сторонники теорий заговора воспримут нерешительность Пентагона в разговорах о внеземной жизни как доказательство того, что их теории хотя бы частично верны.



"Если в информационном пространстве возникнет пустота, она будет заполнена воображением. На пресс-конференциях меня душили и затыкали мне рот, чтобы сохранить в тайне то, что раскрыла моя команда", - утверждает физик.



Тем временем, в Пентагоне категорически отвергают обвинения доктора Киркпатрика, заверяя, что ему всегда разрешалось говорить то, что он хотел.



"Стандартная внутренняя процедура департамента заключается в том, чтобы публичные заявления были одобрены вышестоящими должностными лицами. Насколько нам известно, любое взаимодействие со СМИ, рекомендованное или запрошенное доктором Киркпатриком, было одобрено", - ответил представитель Пентагона Эрик Пахон.

