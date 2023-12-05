



Япония запустила самый большой в мире реактор ядерного синтеза

В Японии был открыт самый большой в мире экспериментальный реактор ядерного синтеза. Эта технология находится в начальном состоянии, но некоторые называют ее ответом на будущие энергетические потребности человечества.



Термоядерный синтез отличается от деления, технологии, которая в настоящее время используется на атомных электростанциях, тем, что два атомных ядра сплавляются, а не расщепляются.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Цель реактора JT-60SA - изучить возможность использования термоядерного синтеза в качестве безопасного, крупномасштабного и безуглеродного источника чистой энергии - когда энергии вырабатывается больше, чем затрачивается ресурсов на ее производство.



Машина высотой в шесть этажей, расположенная в ангаре в Нака к северу от Токио, представляет собой пончикообразный корпус, в котором находится вихревая плазма, нагретая до 200 миллионов градусов по Цельсию (360 миллионов градусов по Фаренгейту).



Это совместный проект Европейского союза и Японии, который является предшественником своего старшего брата во Франции - строящегося Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).



Конечная цель обоих проектов - заставить ядра водорода внутри слиться в один более тяжелый элемент - гелий, высвобождая энергию в виде света и тепла, и имитируя процесс, происходящий внутри Солнца.