



Япония первой в мире отправит в космос деревянный спутник

Япония станет первой страной в мире, которая отправит в космос деревянный спутник, получивший название LignoSat.



По данным The Guardian, запуск зонда, созданного из древесины магнолии, запланирован на 2024 год.



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"Все спутники, которые возвращаются в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые потом плавают в верхних слоях атмосферы в течение многих лет. Это имеет последствия для экологии планеты", - пояснил выбор материала японский астронавт и аэрокосмический инженер из Киотского университета Такао Дои.



Именно магнолия была выбрана для создания спутника, поскольку данный материал показал лучшие результаты в тестах на МКС.



Ожидается, что аппарат будет выведен на орбиту американской ракетой-носителем этим летом. Ученые планируют, что зонд будет выполнять свою миссию в космосе минимум полгода, прежде чем войдет в верхние слои атмосферы. Задача спутника будет заключаться в проверке, могут ли биоразлагаемые материалы выступать в качестве экологически чистой альтернативы металлам.