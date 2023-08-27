



Япония хочет повторить успех Индии на Луне

Япония следом за Индией собирается запустить свой аппарат на Луну в рамках космической миссии.



По данным издания Space, запуск посадочного модуля SLIM состоится 28 августа.



Ожидается, что ракета-носитель H2-A доставит на орбиту космический телескоп XRISM. Запуск состоится в Космическом центре Танэгасима.



Полет модуля SLIM к спутнику нашей планеты будет длиться в течение пары месяцев. Ожидается, что он приземлится в кратере Шиоли, диаметр которого составляет 300 метров.



Таким образом, Япония собирается повторить успех Индии, которая стала четвертой страной в истории, отправившей миссию на Луну.

