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Япония хочет повторить успех Индии на Луне
27.08.2023 04:35 Алина Груднева

Япония хочет повторить успех Индии на Луне

Япония следом за Индией собирается запустить свой аппарат на Луну в рамках космической миссии.

По данным издания Space, запуск посадочного модуля SLIM состоится 28 августа.

Ожидается, что ракета-носитель H2-A доставит на орбиту космический телескоп XRISM. Запуск состоится в Космическом центре Танэгасима.

Полет модуля SLIM к спутнику нашей планеты будет длиться в течение пары месяцев. Ожидается, что он приземлится в кратере Шиоли, диаметр которого составляет 300 метров. 

Таким образом, Япония собирается повторить успех Индии, которая стала четвертой страной в истории, отправившей миссию на Луну.
 

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