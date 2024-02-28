



Владельцы тг-каналов получат деньги за рекламу: РФ и Беларуси это не касается

Владельцы Telegram-каналов будут получать деньги за рекламу уже со следующего месяца.



Такой анонс озвучил владелец мессенджера Павел Дуров.



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Он пояснил, что рекламная платформа стартует для рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов смогут получить 50% в криптовалюте Toncoin от любого дохода от показа рекламы.



"Это создаст благотворный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои тонкоины, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов", — пояснил Дуров.



По данным The Bell, новая программа монетизации не распространяется на Россию, Беларусь и другие страны СНГ.



"Так разумно открывать новые рынки и страны. Выстраивать сети агентств по всему миру и прочее несколько муторно. А в России реклама в Telegram и так хорошо продается", — сказал источник.