



В Telegram появилось нововведение

В популярном мессенджер Telegram появилась валюта "Звезды".



Об этом сообщает интернет-портал Rozetked.



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"Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты - покупки в приложениях на Android и iOS", - сообщил Павел Дуров в своем блоге.



Уточняется, что "Звезды" можно приобрести через Google Play или App Store. Потратить такую валюту можно внутри ботов. В будущем разработчикик смогут выводить "Звезды" через Fragment в криптовалюте Toncoin.



"На данный момент пользователи ботов и приложений могут напрямую оплачивать услуги, например, через фирменного бота @PremiumBot в Telegram можно покупать подписку Premium дешевле, чем через встроенные инструменты App Store и Google Play", - сказано в статье.

