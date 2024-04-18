



В течение года число пользователей Telegram достигнет миллиарда

Приложение для обмена сообщениями Telegram, одна из самых популярных социальных медиа-платформ, вероятно, преодолеет отметку в один миллиард активных ежемесячных пользователей в течение года, поскольку оно распространяется как "лесной пожар", сказал во вторник его основатель миллиардер Павел Дуров.



Telegram, базирующийся в Дубае, был основан уроженцем России Дуровым, который покинул Россию в 2014 году после того, как отказался подчиниться требованиям закрыть оппозиционные сообщества на своей социальной медиаплатформе VK, которую он продал.



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"В течение года мы, вероятно, преодолеем отметку в один миллиард ежемесячных активных пользователей", - сказал Дуров, которому полностью принадлежит Telegram, американскому журналисту Такеру Карлсону, согласно видеоинтервью, опубликованному в аккаунте Карлсона на социальной медиаплатформе X.



"Telegram распространяется как лесной пожар".



Дуров, состояние которого, по оценкам Forbes, составляет 15,5 миллиарда долларов, сказал, что некоторые правительства пытались оказать на него давление, но приложение, которое насчитывает 900 миллионов активных пользователей, должно оставаться "нейтральной платформой", а не "игроком в геополитике".

