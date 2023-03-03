



В США запретили компании Илона Маска тестировать мозговые чипы на людях

Американский регулятор отказался выдать компании Илона Маска разрешение на испытания мозговых имплантов на людях. Об этом пишет Reuters.



Как рассказали агентству несколько бывших и действующих сотрудников, в начале 2022 года компания подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ее отклонили.



О том, что компания-производитель медицинских устройств Neuralink планирует испытывать мозговые чипы на людях, Маск впервые заговорил еще в 2019 году. По его словам, разработанные компанией импланты потенциально могут помочь в лечении паралича и слепоты. В качестве краткосрочной цели представители Neuralink называли создание механизма, который позволит парализованным пациентам общаться с помощью компьютерного текста, не печатая его.



Но Управление по санитарному надзору обозначило десятки проблем, которые Neuralink должна решить перед тестированием на людях. Основные опасения касаются литиевой батареи устройства. Ведь крошечные провода имплантата могут мигрировать в другие участки мозга. Также есть опасения, что чип невозможно будет безопасно удалить.

Неодобрение заявки не означает, что испытания никогда не состоятся. Если компания решит проблемы с чипом, она сможет подать повторный запрос.



