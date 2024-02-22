



В США произошел масштабный сбой в работе мобильной связи

В США пользователи пожаловались на масштабные отключения интернета и сбой в работе мобильной связи.



По данным CNN, в сети AT&T клиенты не могли позвонить, отправлять СМС или воспользоваться мобильным интернетом.



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Сбой затронул примерно 47 тысяч человек. Также сбой произошел в работе Verizon, T-mobile, Cricket, Uscellular, Firstnet.



"Сегодня утром у некоторых наших клиентов наблюдаются перебои в беспроводной связи. Мы срочно работаем над тем, чтобы возобновить их обслуживание. Мы поощряем звонить по Wi-Fi, пока услуга не будет возобновлена", - сказали в AT&T.



Из-за сбоя некоторые американцы не могли даже позвонить в экстренную службу 911. Причина сбоя пока неизвестна. По словам метеорологов, это может быть связано с крупной вспышкой на Солнце.

