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В соцсети Х разрешили публиковать контент для взрослых, - СМИ
04.06.2024 03:34 Алина Груднева

В соцсети Х разрешили публиковать контент для взрослых, - СМИ

В социальной сети Илона Маска Х разрешили публиковать порнографические материалы.

Об этом сообщает издание Тhe Verge со ссылкой на TechCrunch.

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Уточняется, что соцсеть X обновила свои правила, позволяющие пользователям "поделиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями".

Однако есть условие. Контент должен содержать соответствующую пометку и не должен быть размещен на видном месте, например, на фото профиля.

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