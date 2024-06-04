



В соцсети Х разрешили публиковать контент для взрослых, - СМИ

В социальной сети Илона Маска Х разрешили публиковать порнографические материалы.



Об этом сообщает издание Тhe Verge со ссылкой на TechCrunch.



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Уточняется, что соцсеть X обновила свои правила, позволяющие пользователям "поделиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями".



Однако есть условие. Контент должен содержать соответствующую пометку и не должен быть размещен на видном месте, например, на фото профиля.