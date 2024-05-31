



В Швейцарии создан шоколад с уникальным вкусом

Ученые в Швейцарии создали шоколад на основе так называемого "како-желе".



По данным New Atlas, продукт является более полезным и экологически безопасным.



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В частности, во время изготовления шоколада ученые решили не выбрасывать мякоть какао-бобов и внутреннюю оболочку шелухи, как это принято, а пустить ее в ход. В итоге, смесь "какао-желе" получилась такой сладкой, что может полностью заменить сахар.



Продукт содержит на 20% больше клетчатки и на 30% меньше насыщенных жиров, чем в темном шоколаде.



Чтобы выпустить такой полезный шоколад в массовое производство, понадобится время, ведь фермерам, выращивающим какао-бобы, нужно модернизировать инфраструктуру производства.