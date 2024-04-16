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В РФ предложили запретить еще одну популярную соцсеть
16.04.2024 18:37 Алина Груднева

В РФ предложили запретить еще одну популярную соцсеть

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров России предложила Роскомнадзору заблокировать популярную соцсеть TikTok в стране.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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"Данная площадка в России на сегодняшний день оттягивает пользователей от отечественных платформ", - посетовали в ассоциации.

Роскомнадзору предложили заблокировать соцсеть, если будут выявлены нарушения. Что примечательно, на территории РФ уже считается запрещенной социальная сеть Instagram.

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