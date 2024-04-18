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В Пакистане запретили соцсеть Х
18.04.2024 08:11 Алина Груднева

В Пакистане запретили соцсеть Х

Министерство внутренних дел Пакистана запретило в стране социальную сеть Х Илона Маска.

По данным информационного агентства Reuters, это объяснили "соображениями нацбезопасности".

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"Очень уместно упомянуть, что неспособность Х (бывший Twitter, - ред.) соблюдать законные директивы правительства Пакистана и устранить обеспокоенность по поводу неправомерного использования его платформы вызвала необходимость введения запрета", - сказано в заявлении.

В министерстве пояснили, что соцсеть заблокирована в интересах нацбезопасности, поддержания общественного порядка и сохранения целостности нации. Запрет Х не остановил многих пакистанских пользователей, в том числе премьер-министра Шехбаза Шарифа, которые пользуются платформой через VPN.

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