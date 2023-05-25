



В океанах планеты Земля "осело" около 20 млн тонн золота

Кембриджские ученые Кенисон Фолкнер и Джон Эдмонд посчитали, что в каждых 100 миллионах метрических тонн морской воды растворено около грамма золота. Это значит, всего в океанах содержится около 20 млн тонн золота.



Цена на золото постоянно меняется, плюс трудно найти конкретную стоимость такого большого веса, но по одной оценке на середину мая 2023 года говорится, что 1 тонна золота может стоить более 57 000 000 долларов.



Исходя из этой оценки, сегодня золото в мировых морях будет стоить более 1 140 000 000 000 000 долларов. Это 1,14 квадриллиона долларов.



Звучит заманчиво, но получить золото будет непросто. В настоящее время нет экономически эффективного способа добычи золота из океана с целью получения прибыли, хотя это не мешает пытаться.



В исследовании 1941 года, опубликованном в журнале Nature, описывается «электрохимический метод» извлечения золота из морской воды. Однако стоимость процесса оказалась в пять раз дороже стоимости полученного золота.



В недавнем исследовании 2018 года, опубликованном в Журнале Американского химического общества, был описан материал, который действовал как «губка» для быстрого извлечения следовых количеств золота из морской воды, а также из пресной воды и даже из осадка сточных вод.



Сообщается, что он смог поглотить 934 миллиграмма золота приличного качества всего за две минуты. Однако, опять же, масштабирование этого до точки, где это действительно выгодно, чрезвычайно сложно. На данный момент технология разрабатывается только как способ восстановления следовых количеств золота, потерянных во время производства.



Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это потенциальное воздействие на биоразнообразие и экосистемы. Неясно, как будет выглядеть крупномасштабная добыча золота из моря, но можно с уверенностью сказать, что это опасно для видов, населяющих воды.