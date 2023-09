В КНР представили боевой дрон, предназначенный для разведки

В Китае представили первый боевой беспилотник KVD002, способный поддерживать сухопутные войска на поле боя и выполнять операции по разведке.



По данным газета China Daily, дрон презентовала Народно-освободительная армия КНР.



"Беспилотник может взаимодействовать с вертолетами в боевых операциях", - сообщили в министерстве обороны Китая.



По данным оборонного ведомства, дрон будет обеспечивать разведку и оказывать огневую поддержку вертолетных подразделений. Более того, он сможет направлять ударные вертолеты к намеченным целям.



These '2023 Tianjin Expo' photos appeared on the internet.



They described the UAV as a "KVD002 medium-altitude long-endurance UAV system, it's the Army’s first integrated surveillance &combat UAV system", but it seems to be a 🇨🇳CH-4 with very little differences

(via wb/老天XL) pic.twitter.com/3cYBMzOHxz