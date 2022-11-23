



В Китае нашли динозавра с сохранившимся кишечником

Новый вид дромеозаврида, хищного динозавра с большими изогнутыми когтями на задних лапах, обнаружен археологами в Китае. Динозавр имел длину от носа до хвоста примерно полтора метра и вес 20–25 кг и питался довольно мелкой добычей от насекомых до некрупных млекопитающих. Ящер получил имя Даурлун , что означает “даурский дракон”, пишет Naked science.



Питались они в основном довольно мелкой добычей: в их меню входили рыба, примитивные птицы, млекопитающие, ящерицы, лягушки и даже крупные насекомые.



Еще интереснее оказался не сам динозавр, а его содержимое: вместе с костями нашлись остатки разложившегося кишечника, по которым ученые смогли восстановить внутреннее строение динозавра. Сохранение кишечника у животного возрастом около 120 миллионов лет – уже примечательный случай, но еще ценнее для палеонтологов то, что Даурлун принадлежит к эволюционной линии, близкой к предкам современных птиц.



Несмотря на продвинутое положение на эволюционном древе динозавров, строение кишечника Даурлуна оказалось типично рептильным и немногим отличалось от современного крокодила или обнаруженного ранее спиционикса – более примитивного хищного динозавра.



Исследования находки привели ученых к выводу, что пищеварительная система у хищных динозавров эволюционировала сравнительно медленно, начав приобретать характерные для птиц черты только перед самым отделением пернатых от их предков. Исследователи предполагают, что наземным животным, пусть и обладавшим ускоренным в сравнении с крокодилами обменом веществ, не требовалось столь же быстрое пищеварение, как у современных птиц.