



В Израиле обнаружены флейты возрастом 12 000 лет, имитирующие крики птиц

Археологи впервые открыли, как люди создавали музыку около 12 000 лет назад, обнаружив флейту, которая, вероятно, использовалась для охоты на уток и других мелких птиц на севере Израиля.



В пятницу группа израильских и французских исследователей опубликовала статью о воссозданной костяной флейте в рецензируемом журнале Nature Scientific Report, предлагая узнать, как ранние люди перешли от охотников-собирателей к более оседлым деревням, создав самые ранние из известных музыкальных инструментов, обнаруженных на Ближнем Востоке.



Французско-израильская группа археологов обнаружила фрагменты семи различных флейт, датируемых примерно 10 000 г. до н.э., что является самой большой коллекцией доисторических звуковых инструментов, когда-либо найденных в Леванте. Фрагменты были найдены на участке Эйнан/Айн Маллаха, небольшой деревне примерно в 35 км (20 милях) к северу от Галилейского моря. Это место было заселено с 12 000 г. до н.э. до 8 000 г. до н.э., примерно в то время, когда люди переживали массовую революцию от кочевых охотников-собирателей к более оседлым, полуоседлым сообществам.



Доктор Лоран Давин, научный сотрудник Еврейского университета, отметил: “Одна из флейт была обнаружена целой, и, насколько известно, она единственная в мире в таком состоянии сохранности”.



Воссозданная флейта издает визжащий, хриплый свистящий звук, который, по мнению ученых, может быть имитацией хищных птиц, в том числе соколов, которые поедают мелких водоплавающих птиц.



Раньше кочевые охотники-собиратели сосредотачивались на более крупной дичи, такой как газели, кролики или лисы. Но когда люди впервые начали селиться в долине Хула, они начали использовать новые источники пищи, в том числе рыбу и более мелких водоплавающих птиц в озере, которое раньше простиралось через долину Хула.



Костяная флейта была исследована и воссоздана группой французских и израильских специалистов, состоящей из археологов и археозоологов, изучающих кости животных, этномузыкологов, палеоорганологов (исследования древних звукоизвлекающих инструментов) и технических экспертов, которые смогли найти способы воссоздать точное расположение отверстий для пальцев.



Первоначальные флейты, также называемые аэрофонами , потому что они представляют собой инструмент, производящий звук за счет вибрации воздуха, были сделаны из полых костей крыльев чирка-чирка и лысухи. Текущая копия была сделана из костей крыльев двух самок кряквы “из-за трудностей с получением туш евразийской лысухи (Fulica atra), используемых натуфийцами”, — говорится в статье.



Чем тоньше кость, тем сложнее на ней играть. Исследователи считают, что кости были выбраны специально, чтобы имитировать крики евразийского перепелятника и обыкновенной пустельги, двух хищных птиц, широко распространенных в долине Хула.



Флейта представляет собой самый старый музыкальный инструмент, найденный в этом районе, но это не самый старый из обнаруженных аэрофонов. Большинство известных палеолитических звуковых инструментов найдено в Европе, а самые старые датируются примерно 40 000 лет назад, они были найдены на юго-западе Германии и сделаны из птичьей кости и бивня мамонта.



