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В Италии создали робота, который чистит солнечные батареи без воды
05.08.2023 21:08 Ирина Демьянова

В Италии создали робота, который чистит солнечные батареи без воды

Итальянский гигант в сфере возобновляемой энергетики Enel Green Power и сицилийский стартап Reiwa разработали робота SandStorm, который автоматически очищает солнечные батареи без использования воды или газа.

Об этом сообщает  Electrek .

Пыль и грязь могут являться настоящей проблемой для солнечных панелей, поскольку мешают их работе, особенно в особо запыленных или пустынных районах. 

Мойки высокого давления или тракторы с гидравлическими щетками обычно используются для очистки солнечных панелей, но они тратят много воды.

Робот очищает солнечные панели с помощью специально разработанной и изготовляемой системы щеток.

SandStorm может автономно двигаться вдоль рядов солнечных панелей, а затем заряжаться с помощью солнечной энергии, когда возвращается к своей зарядной станции.

Устройство может заряжаться в течение дня, а затем очищать панели ночью, поэтому оно не мешает выработке энергии.

Enel Green Power уже опробовала SandStorm в своем исследовательском центре в Катания (Сицилия), а также на 1-мегаваттной (МВт) секции солнечной электростанции, которую она эксплуатирует в Тотане (Испания).



 

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