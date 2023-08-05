



В Италии создали робота, который чистит солнечные батареи без воды

Итальянский гигант в сфере возобновляемой энергетики Enel Green Power и сицилийский стартап Reiwa разработали робота SandStorm, который автоматически очищает солнечные батареи без использования воды или газа.



Об этом сообщает Electrek .



Пыль и грязь могут являться настоящей проблемой для солнечных панелей, поскольку мешают их работе, особенно в особо запыленных или пустынных районах.



Мойки высокого давления или тракторы с гидравлическими щетками обычно используются для очистки солнечных панелей, но они тратят много воды.



Робот очищает солнечные панели с помощью специально разработанной и изготовляемой системы щеток.



SandStorm может автономно двигаться вдоль рядов солнечных панелей, а затем заряжаться с помощью солнечной энергии, когда возвращается к своей зарядной станции.



Устройство может заряжаться в течение дня, а затем очищать панели ночью, поэтому оно не мешает выработке энергии.



Enel Green Power уже опробовала SandStorm в своем исследовательском центре в Катания (Сицилия), а также на 1-мегаваттной (МВт) секции солнечной электростанции, которую она эксплуатирует в Тотане (Испания).







