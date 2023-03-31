



В Instagram появились общие коллекции фото, которыми можно делиться с друзьями

Instagram запустил новую функцию совместных коллекций, позволяющую сохранять фото вместе с другими пользователями и делиться ими.



В 2017 году Instagram впервые запустил собственные коллекции, похожие на Pinterest, позволяющие хранить и упорядочивать публикации в отдельных папках. Теперь друзья на платформе смогут добавлять в чужие коллекции собственные публикации.



Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать значок закладки в правом нижнем углу, создать новую общую коллекцию, назвать ее и включить опцию “Разрешить друзьям”. Таким образом можно добавить до 250 человек. Если у пользователя есть частный аккаунт, его коллекцию будут видеть только те люди, на которых он подписан.