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В Хорватии под Средиземным морем нашли дорогу возрастом 7000 лет
24.05.2023 15:04 Ирина Демьянова

В Хорватии под Средиземным морем нашли дорогу возрастом 7000 лет

Археологи обнаружили почти 7000-летнюю дорогу под водой у побережья хорватского острова Корчула, сообщил Задарский университет ранее в этом месяце.

Тщательно уложенные каменные плиты образовали дорогу шириной четыре метра, которая соединяла Корчулу с искусственно созданным полуостровом, созданным неолитической хварской культурой примерно в 4900 году до нашей эры. 

Полуостров со временем постепенно погружался в море , но его относительно защищенное расположение означало, что большая часть поселения хорошо сохранилась. Вдоль дороги также были найдены древние артефакты.

В прошлом году археологи нашли фрагменты керамических сосудов, кремневых и костяных орудий на затопленном поселении Хвар. Часть кремня, вероятно, имела центрально-итальянское происхождение, что подразумевает частые связи и торговлю с итальянским побережьем.

В этом году исследователи решили проверить район, соединяющий полуостров с побережьем, что привело к обнаружению затопленной дороги.

Кроме того, археологи обнаружили еще одно затопленное неолитическое поселение на другой стороне острова Корчула в заливе Градина с такими артефактами, как кремневые лезвия, каменные топоры и фрагменты жерновов, найденных на этом месте.
 

 
 

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