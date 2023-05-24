



В Хорватии под Средиземным морем нашли дорогу возрастом 7000 лет

Археологи обнаружили почти 7000-летнюю дорогу под водой у побережья хорватского острова Корчула, сообщил Задарский университет ранее в этом месяце.



Тщательно уложенные каменные плиты образовали дорогу шириной четыре метра, которая соединяла Корчулу с искусственно созданным полуостровом, созданным неолитической хварской культурой примерно в 4900 году до нашей эры.



Полуостров со временем постепенно погружался в море , но его относительно защищенное расположение означало, что большая часть поселения хорошо сохранилась. Вдоль дороги также были найдены древние артефакты.



В прошлом году археологи нашли фрагменты керамических сосудов, кремневых и костяных орудий на затопленном поселении Хвар. Часть кремня, вероятно, имела центрально-итальянское происхождение, что подразумевает частые связи и торговлю с итальянским побережьем.



В этом году исследователи решили проверить район, соединяющий полуостров с побережьем, что привело к обнаружению затопленной дороги.



Кроме того, археологи обнаружили еще одно затопленное неолитическое поселение на другой стороне острова Корчула в заливе Градина с такими артефактами, как кремневые лезвия, каменные топоры и фрагменты жерновов, найденных на этом месте.

