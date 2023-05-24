



В Хорватии под Средиземным морем нашли 7000-летнюю дорогу – видео





Археологи обнаружили почти 7000-летнюю дорогу под водой у побережья хорватского острова Корчула, сообщил Задарский университет. Тщательно уложенные каменные плиты образовали дорогу шириной четыре метра, которая соединяла Корчулу с искусственно созданным полуостровом, созданным неолитической хварской культурой примерно в 4900 году до нашей эры.



Полуостров со временем постепенно погружался в море, но его относительно защищенное расположение помогло большей части поселения хорошо сохранится. Вдоль дороги также были найдены древние артефакты.



В прошлом году археологи нашли фрагменты керамических сосудов, кремневых и костяных орудий на затопленном поселении Хвар. Часть кремня, вероятно, имела центрально-итальянское происхождение, что подразумевает связи и торговлю с итальянским побережьем.



Домагой Перкич, заместитель руководителя отдела исследований Музеев Дубровника, отметил, что слой почвы, содержащий следы цивилизации, имеет толщину более метра, что свидетельствует о длительном и интенсивном использовании этого места.



В этом году исследователи решили проверить район, соединяющий полуостров с побережьем, что привело к обнаружению затопленной дороги.



По состоянию на прошлый год здесь было исследовано лишь 0,1% охраняемой территории. Кроме того, археологи обнаружили еще одно затопленное неолитическое поселение на другой стороне острова Корчула в заливе Градина с такими артефактами, как кремневые лезвия, каменные топоры и фрагменты жерновов.