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В Хорватии под Средиземным морем нашли 7000-летнюю дорогу – видео
24.05.2023 18:49 Наталья Богинская

В Хорватии под Средиземным морем нашли 7000-летнюю дорогу – видео



Археологи обнаружили почти 7000-летнюю дорогу под водой у побережья хорватского острова Корчула, сообщил Задарский университет. Тщательно уложенные каменные плиты образовали дорогу шириной четыре метра, которая соединяла Корчулу с искусственно созданным полуостровом, созданным неолитической хварской культурой примерно в 4900 году до нашей эры. 

Полуостров со временем постепенно погружался в море, но его относительно защищенное расположение помогло большей части поселения хорошо сохранится. Вдоль дороги также были найдены древние артефакты.

В прошлом году археологи нашли фрагменты керамических сосудов, кремневых и костяных орудий на затопленном поселении Хвар. Часть кремня, вероятно, имела центрально-итальянское происхождение, что подразумевает связи и торговлю с итальянским побережьем.

Домагой Перкич, заместитель руководителя отдела исследований Музеев Дубровника, отметил, что слой почвы, содержащий следы цивилизации, имеет толщину более метра, что свидетельствует о длительном и интенсивном использовании этого места.

В этом году исследователи решили проверить район, соединяющий полуостров с побережьем, что привело к обнаружению затопленной дороги.

По состоянию на прошлый год здесь было исследовано лишь 0,1% охраняемой территории. Кроме того, археологи обнаружили еще одно затопленное неолитическое поселение на другой стороне острова Корчула в заливе Градина с такими артефактами, как кремневые лезвия, каменные топоры и фрагменты жерновов.

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