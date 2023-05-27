



В Болгарии найдена 1100-летняя пластина с самой старой надписью кириллицей

Нагрудный знак с древней кириллической надписью, датируемой 1100 лет назад, был обнаружен осенью 2022 года в средневековой крепости "Балак Дере" недалеко от села Хухла Ивайловградского муниципалитета на юге Болгарии, сообщает livecience .



"Текст был написан на свинцовой пластине, которую носили на груди, чтобы защитить владельца от неприятностей и зла", — сказал Ивайло Канев, археолог, работающий в Национальном музее Болгарии, который возглавляет группу раскопок крепости, расположенной недалеко от Греко-Болгарской границы. В надписи упоминаются двое просителей по имени Павел и Димитр, рассказал Канев livescience .



"Кем были просители Павел и Димитр, неизвестно, но, скорее всего, Димитр участвовал в гарнизоне, поселился в крепости и был родственником Павла", — сказал Канев.



По данным arkeonews , пластина относится к периоду правления царя Симеона I, которого также звали Симеоном Великим. По словам Канева, он правил Болгарской империей между 893 и 927 годами. Во время своего правления царь стремился расширить свою империю и поэтому начал военные походы против Византийской империи.



После того, как плита была найдена, процедура консервации выявила неглубокую надпись кириллическими буквами. Исследователи обнаружили довольно длинную староболгарскую кириллическую надпись, состоящую из семи строк внутри пластины и четырех строк снаружи.



Эксперты говорят, что орфография надписи очень похожа на письменность современной Северо-Восточной Болгарии, где находилась столица Симеона Великого Преслав.



Эти факты, взятые вместе с археологическим контекстом, дают исследователям основания полагать, что надпись на нагруднике на самом деле является одним из самых ранних кириллических текстов, известных на сегодняшний день.



"Этот текст, вероятно, попал в крепость в период между 916 и 927 годами и был принесён болгарским военным гарнизоном", — сказал Канев.



По словам Канева, самые ранние сохранившиеся кириллические тексты датируются 921 годом. Таким образом, недавно обнаруженная надпись является одним из древнейших когда-либо найденных кириллических текстов.



"После надлежащей очистки, консервации и расшифровки эпитафий мы с абсолютной уверенностью установили, что свинцовая плита относится к X веку. Более того, сама пластина была обнаружена в археологическом слое, где были обнаружены монеты 10 века и поясные аппликации того периода", — сказал Канев Радио Болгарии (БНР).

