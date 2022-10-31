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Угроза для миссии NASA на Марсе миновала
31.10.2022 13:16 Алина Груднева

Угроза для миссии NASA на Марсе миновала

Ученые NASA вздохнули с облегчением, когда на Марсе утихла мощная буря, которая грозила сорвать их миссию.

 
Об этом сообщает Space.
 
Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировал месяц назад мощную бурю, которая, как опасались ученые, могла повредить оборудование.
 
Подобные случаи уже бывали. Например, 4 года назад из-за бури прекратил функционировать марсоход Opportunity. 
 
После нынешней бури ученые пришли к выводу, что аппарат InSight еще сможет прислать новые данные о сейсмической активности Марса.

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