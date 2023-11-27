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Ученые в тревоге: огромный айсберг пришел в движение
27.11.2023 00:16 Алина Груднева

Ученые в тревоге: огромный айсберг пришел в движение

Самый большой в мире айсберг под названием А23а пришел в движение на фоне изменений климата.

Судя по снимкам со спутника, он медленно дрейфует в направлении Южного океана.

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Помогают в этом айсбергу, который имеет площадь почти в четыре тысячи квадратных километров, течения и сильные ветры. 

Внимание на него ученые обратили, поскольку движение столь огромного по величине куска льда является необычным явлением.

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