



Ученые в тревоге: огромный айсберг пришел в движение

Самый большой в мире айсберг под названием А23а пришел в движение на фоне изменений климата.



Судя по снимкам со спутника, он медленно дрейфует в направлении Южного океана.



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Помогают в этом айсбергу, который имеет площадь почти в четыре тысячи квадратных километров, течения и сильные ветры.



Внимание на него ученые обратили, поскольку движение столь огромного по величине куска льда является необычным явлением.