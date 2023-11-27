Ученые в тревоге: огромный айсберг пришел в движение
Самый большой в мире айсберг под названием А23а пришел в движение на фоне изменений климата.
Судя по снимкам со спутника, он медленно дрейфует в направлении Южного океана.
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Помогают в этом айсбергу, который имеет площадь почти в четыре тысячи квадратных километров, течения и сильные ветры.
Внимание на него ученые обратили, поскольку движение столь огромного по величине куска льда является необычным явлением.